Характеристики товара
Описание
Бумагодержатель с крышкой для ванной комнаты — это современный аксессуар, который подойдет для любителей расставлять акценты и делать контрасты в интерьере. Аксессуары выполнены из прочных материалов. Внешнее покрытие защищает изделия от изнашивания и при должном уходе сохраняет безупречный вид на весь период использования.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина150 мм
- Глубина50 мм
- Высота130 мм
- Вес0,4 кг
- Материалсталь
- Цветхромированный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет