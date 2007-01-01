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Настоящее фото товара Бумагодержатель Комфорт хром с крышкой, хром, произведённого компанией ChiedoCover
Бумагодержатель Комфорт хром с крышкой, хром
10 оценок
2 490
Товар в корзине. Перейти
Бумагодержатель Комфорт хром с крышкой, хром - фото 1

Бумагодержатель Комфорт хром с крышкой, хром

Артикул: CH-068-204
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина150 мм
  • Глубина50 мм
  • Высота130 мм
  • Вес0,4 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Бумагодержатель с крышкой для ванной комнаты — это современный аксессуар, который подойдет для любителей расставлять акценты и делать контрасты в интерьере. Аксессуары выполнены из прочных материалов. Внешнее покрытие защищает изделия от изнашивания и при должном уходе сохраняет безупречный вид на весь период использования.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина150 мм
  • Глубина50 мм
  • Высота130 мм
  • Вес0,4 кг
  • Материалсталь
  • Цветхромированный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Отзывы

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Товар в корзине

Бумагодержатель Комфорт хром с крышкой, хром
Бумагодержатель Комфорт хром с крышкой, хром
от 2 490
В корзине

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