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Бумагодержатель Comfort Black с крышкой, черный - фото 1

Бумагодержатель Comfort Black с крышкой, черный

Артикул: CH-067-633
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Бумагодержатель с крышкой для ванной комнаты СOMFORT BLACK — это современный аксессуар в черном матовом цвете. Который подойдет для любителей расставлять акценты и делать контрасты в интерьере. Аксессуары выполнены из прочных материалов. Внешнее покрытие защищает изделия от изнашивания и при должном уходе сохраняет безупречный вид на весь период использования.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина150 мм
  • Глубина50 мм
  • Высота130 мм
  • Материалсталь
  • Цветчерный

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Товар в корзине

Бумагодержатель Comfort Black с крышкой, черный
Бумагодержатель Comfort Black с крышкой, черный
от 2 090
В корзине

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