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Бумагодержатель Fixsen FX-31011B с полкой для телефона, черный - фото 1Бумагодержатель Fixsen FX-31011B с полкой для телефона, черный - фото 2Бумагодержатель Fixsen FX-31011B с полкой для телефона, черный - фото 3Бумагодержатель Fixsen FX-31011B с полкой для телефона, черный - фото 4

Бумагодержатель Fixsen FX-31011B с полкой для телефона, черный

Артикул: CH-067-634
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Держатель для туалетной бумаги с полкой для телефона, в черном цвете. В производстве данной серии используется нержавеющая сталь и усиленные крепежи. Изделие, способно выдерживать постоянные нагрузки и простое в обслуживании. Дизайн выполнен в современном и выдержанном стиле, подходящим для любого интерьера. Точные размеры продукции позволяют легко планировать зоны санузлов на этапе проектирования и полностью укомплектовать объект качественными и долговечными аксессуарами.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина90 мм
  • Глубина80 мм
  • Высота75 мм
  • Материалметалл
  • Цветчерный

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Товар в корзине

Бумагодержатель Fixsen FX-31011B с полкой для телефона, черный
Бумагодержатель Fixsen FX-31011B с полкой для телефона, черный
от 1 590
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