Характеристики товара
Описание
Бумагодержатель представляет собой изысканный и функциональный аксессуар для ванной комнаты, который сочетает в себе элегантность и практичность. Эта коллекция разработана с акцентом на минимализм и удобство, характерные для гостиничного стиля, обеспечивая высокий уровень комфорта и удобства в использовании.
Конструкция бумагодержателя предусматривает легкий доступ к туалетной бумаге и удобную замену рулонов, что делает его не только красивым, но и чрезвычайно практичным элементом ванной комнаты. Элегантный внешний вид и функциональность делают бумагодержатель желанным аксессуаром для тех, кто стремится создать в своей ванной комнате атмосферу роскоши и комфорта, характерную для лучших мировых отелей.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина270 мм
- Глубина130 мм
- Высота280 мм
- Материалпластик
- Цветчерный