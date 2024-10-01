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Бумагодержатель Fixsen FX-31010F - фото 1

Бумагодержатель Fixsen FX-31010F

Артикул: CH-067-636
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Бумагодержатель представляет собой изысканный и функциональный аксессуар для ванной комнаты, который сочетает в себе элегантность и практичность. Эта коллекция разработана с акцентом на минимализм и удобство, характерные для гостиничного стиля, обеспечивая высокий уровень комфорта и удобства в использовании.


Конструкция бумагодержателя предусматривает легкий доступ к туалетной бумаге и удобную замену рулонов, что делает его не только красивым, но и чрезвычайно практичным элементом ванной комнаты. Элегантный внешний вид и функциональность делают бумагодержатель желанным аксессуаром для тех, кто стремится создать в своей ванной комнате атмосферу роскоши и комфорта, характерную для лучших мировых отелей.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина270 мм
  • Глубина130 мм
  • Высота280 мм
  • Материалпластик
  • Цветчерный

Отзывы

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Товар в корзине

Бумагодержатель Fixsen FX-31010F
Бумагодержатель Fixsen FX-31010F
от 1 790
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