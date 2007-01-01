Характеристики товара
Описание
Чехол для уличного газового обогревателя WWT 13H изготовлен из тканой полиэфирной ткани для защиты от дождя, снега, солнца и пыли. Вентиляционные отверстия предотвращают образование конденсата на обогреватели.
Прочный и пылезащитный чехол изготовлен из материала 210Д ткань Оксфорд.
На чехле расположена удобная молния для быстрого одевания и снятия чехла.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Глубина550 мм
- Высота1400 мм
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет