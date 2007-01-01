Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Чехол для газового обогревателя WWT 13H, произведённого компанией ChiedoCover
Чехол для газового обогревателя WWT 13H
11 оценок
5 090
Товар в корзине. Перейти
Чехол для газового обогревателя WWT 13H - фото 1Чехол для газового обогревателя WWT 13H - фото 2

Чехол для газового обогревателя WWT 13H

Артикул: CH-088-758
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота1400 мм
  • Цветчерный
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Чехол на стол 01, 1800*800*750, белый спандекс
Фотография товара Чехол на стол 01, 1800*800*750, белый спандекс от компании ChiedoCover.
Следующий Чехол на стул 08, бифлекс белый
Фотография товара Чехол на стул 08, бифлекс белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Чехол для уличного газового обогревателя WWT 13H изготовлен из тканой полиэфирной ткани для защиты от дождя, снега, солнца и пыли. Вентиляционные отверстия предотвращают образование конденсата на обогреватели.

Прочный и пылезащитный чехол изготовлен из материала 210Д ткань Оксфорд.
На чехле расположена удобная молния для быстрого одевания и снятия чехла.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота1400 мм
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Товар в корзине

Чехол для газового обогревателя WWT 13H
Чехол для газового обогревателя WWT 13H
5 090
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 29.04.2025 Мебель из ротанга в наличии
Мебель из ротанга в наличии

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 10.07.2025 Биоразлагаемые стулья
Биоразлагаемые стулья

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 04.09.2025 Стулья ИЗО с пластиковым сиденьем
Стулья ИЗО с пластиковым сиденьем

Перейдите, чтобы узнать подробности