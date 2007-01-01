Характеристики товара
Описание
Чехол для уличного газового обогревателя WWT13I пирамида изготовлен из тканой полиэфирной ткани с молнией для защиты от грязи и пыли. Вентиляционные отверстия предотвращают образование конденсата на обогреватели.
Пылезащитный чехол изготовлен из материала 210Д ткань Оксфорд. Цвет коричневый.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина530 мм
- Глубина610 мм
- Высота2210 мм
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет