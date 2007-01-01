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Настоящее фото товара Чехол для газового обогревателя WWT 13I пирамида коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Чехол для газового обогревателя WWT 13I пирамида коричневый
12 оценок
5 690
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Чехол для газового обогревателя WWT 13I пирамида коричневый - фото 1Чехол для газового обогревателя WWT 13I пирамида коричневый - фото 2Чехол для газового обогревателя WWT 13I пирамида коричневый - фото 3

Чехол для газового обогревателя WWT 13I пирамида коричневый

Артикул: CH-088-757
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина530 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота2210 мм
  • Цветкоричневый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Чехол для уличного газового обогревателя WWT13I пирамида изготовлен из тканой полиэфирной ткани с молнией для защиты от грязи и пыли. Вентиляционные отверстия предотвращают образование конденсата на обогреватели.

Пылезащитный чехол изготовлен из материала 210Д ткань Оксфорд. Цвет коричневый.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота2210 мм
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Отзывы

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Чехол для газового обогревателя WWT 13I пирамида коричневый
Чехол для газового обогревателя WWT 13I пирамида коричневый
5 690
В корзине

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