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Чашка чайная «Эггшелл», фарфор - фото 1

Чашка чайная «Эггшелл», фарфор

Артикул: CH-065-124
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Объем0,25 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

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