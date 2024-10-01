Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Объем0,25 л
- Материалфарфор
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Барный стул BST-165
Стул Kongsberg, нежно-розовый велюр, ножки черные
Кресло Nerey M, экокожа черная
Стул Кьявари пластиковый NEW, жемчужный
Диван с электрическими реклайнерами Miller
Набор мельниц для специй «Таити» бук, сталь нержавеющая
Чашка чайная «Ресторан», стекло
Чашка чайная «Стоун»
Чашка чайная «Кунстверк», фарфор 160 мл
Чашка чайная «Революшн Сэндстоун»
Чашка чайная «Кейрвейр»
Чашка чайная «Портофино»
Чашка чайная «Перформа»
Чашка чайная «Чакоул Дэппл», фарфор 170 мл
Чашка чайная «Аида», фарфор, белый, синий
Чашка чайная «Акапулько»