Товар в корзине. Перейти
Чашка чайная «Алина» - фото 1

Чашка чайная «Алина»

Артикул: CH-064-653
15 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Чашка чайная «Экспресс»
Фотография товара Чашка чайная «Экспресс» от компании ChiedoCover.
Следующий Чашка чайная «Алина», фарфор
Фотография товара Чашка чайная «Алина», фарфор от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Диаметр89 мм
  • Объем0,228 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке36 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол Санлис HPL, произведённого компанией ChiedoCover
от16 590
Оптовая цена

Стол Санлис HPL

30
Фотография товара СТУЛ EAMES HR ГОРЧИЧНЫЙ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара СТУЛ EAMES HR ГОРЧИЧНЫЙ, произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена

СТУЛ EAMES HR ГОРЧИЧНЫЙ

101
Фотография товара Диван Side трехместный из искусственного ротанга от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Side трехместный из искусственного ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
от53 090
Оптовая цена

Диван Side трехместный из искусственного ротанга

5
Фотография товара Стул BRIO CATO Горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул BRIO CATO Горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена

Стул BRIO CATO Горчичный

13
В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Машинка для чистки обуви Royal lux 4 decor, произведённого компанией ChiedoCover
от89 690

Машинка для чистки обуви Royal lux 4 decor

7
Настоящее фото товара Подставка под багаж деревянная, бук, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Подставка под багаж деревянная, бук

15

Другие товары из раздела чашки чайные

Настоящее фото товара Чашка чайная «Пион», фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от340
Оптовая цена

Чашка чайная «Пион», фарфор

11
В наличии 360 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Кунстверк», фарфор 160 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от120
Оптовая цена

Чашка чайная «Кунстверк», фарфор 160 мл

11
В наличии 2190 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Портофино», произведённого компанией ChiedoCover
от720
Оптовая цена

Чашка чайная «Портофино»

15
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Моцарт», фарфор , произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
Оптовая цена

Чашка чайная «Моцарт», фарфор

9
В наличии 60 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Браун Дэппл», фарфор 285 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от1 330
Оптовая цена

Чашка чайная «Браун Дэппл», фарфор 285 мл

5
В наличии 156 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Блю Дэппл», фарфор 350 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от1 360
Оптовая цена

Чашка чайная «Блю Дэппл», фарфор 350 мл

10
В наличии 77 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Аврора Революшн Джейд», произведённого компанией ChiedoCover
от860
Оптовая цена

Чашка чайная «Аврора Революшн Джейд»

12
В наличии 21 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Белая», произведённого компанией ChiedoCover
от280
Оптовая цена

Чашка чайная «Белая»

7
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Полар», фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от220
Оптовая цена

Чашка чайная «Полар», фарфор

10
В наличии 1908 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Интэнсити Барил», произведённого компанией ChiedoCover
от500
Оптовая цена

Чашка чайная «Интэнсити Барил»

8
В наличии 72 шт.

Товар в корзине

Чашка чайная «Алина»
Чашка чайная «Алина»
от 1 300
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол Санлис HPL, произведённого компанией ChiedoCover
от16 590
Оптовая цена

Стол Санлис HPL

30
Фотография товара СТУЛ EAMES HR ГОРЧИЧНЫЙ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара СТУЛ EAMES HR ГОРЧИЧНЫЙ, произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена

СТУЛ EAMES HR ГОРЧИЧНЫЙ

101
Фотография товара Диван Side трехместный из искусственного ротанга от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Side трехместный из искусственного ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
от53 090
Оптовая цена

Диван Side трехместный из искусственного ротанга

5
Фотография товара Стул BRIO CATO Горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул BRIO CATO Горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена

Стул BRIO CATO Горчичный

13
В наличии 20 шт.