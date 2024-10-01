Товар в корзине. Перейти
Чашка чайная «Мезень» - фото 1

Чашка чайная «Мезень»

Артикул: CH-065-142
5 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Чашка чайная «Мезень» Практик Кони
Фотография товара Чашка чайная «Мезень» Практик Кони от компании ChiedoCover.
Следующий Чашка чайная «Акварель»
Фотография товара Чашка чайная «Акварель» от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Диаметр105 мм
  • Объем0,25 л
  • Материалфарфор
  • Цветкрасный, белый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Диван 9, произведённого компанией ChiedoCover
от40 000
Оптовая цена

Диван 9

56
Распродажа
Фотография товара Кресло поворотное Bella, желтый, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное Bella, желтый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
10 69028
14 690 ₽Оптовая цена

Кресло поворотное Bella, желтый, велюр

82
Фотография товара Каркас кресла Токо, лофт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас кресла Токо, лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190

Каркас кресла Токо, лофт

10
Фотография товара Кресло дизайнерское Edison, велюр синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло дизайнерское Edison, велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
Оптовая цена

Кресло дизайнерское Edison, велюр синий

13
Настоящее фото товара Ложка, пластиковая, произведённого компанией ChiedoCover
от800

Ложка, пластиковая

5
В наличии 244 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ведро для шампанского нержавеющая сталь 5,1 л, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от2 3108
2 490 ₽Оптовая цена

Ведро для шампанского нержавеющая сталь 5,1 л, металлический

7
В наличии 112 шт.

Другие товары из раздела чашки чайные

Настоящее фото товара Чашка чайная «Пинки» керамика, произведённого компанией ChiedoCover
от310
Оптовая цена

Чашка чайная «Пинки» керамика

11
В наличии 17 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Ресторан», произведённого компанией ChiedoCover
от420
Оптовая цена

Чашка чайная «Ресторан»

5
В наличии 3492 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Кунстверк», фарфор 190 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от160
Оптовая цена

Чашка чайная «Кунстверк», фарфор 190 мл

12
В наличии 2544 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Америка», произведённого компанией ChiedoCover
от260
Оптовая цена

Чашка чайная «Америка»

9
В наличии 684 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Моцарт», фарфор 180 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от990
Оптовая цена

Чашка чайная «Моцарт», фарфор 180 мл

7
В наличии
Настоящее фото товара Чашка чайная «Спайро», белый фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от1 400
Оптовая цена

Чашка чайная «Спайро», белый фарфор

12
В наличии 115 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Аврора Революшн Джейд», произведённого компанией ChiedoCover
от860
Оптовая цена

Чашка чайная «Аврора Революшн Джейд»

12
В наличии 21 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Террамеса Мокка», произведённого компанией ChiedoCover
от770
Оптовая цена

Чашка чайная «Террамеса Мокка»

12
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Революшн Блюстоун» , произведённого компанией ChiedoCover
от780
Оптовая цена

Чашка чайная «Революшн Блюстоун»

9
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Террамеса Мокка», фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от1 040
Оптовая цена

Чашка чайная «Террамеса Мокка», фарфор

6
В наличии 30 шт.

Товар в корзине

Чашка чайная «Мезень»
Чашка чайная «Мезень»
от 570
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Диван 9, произведённого компанией ChiedoCover
от40 000
Оптовая цена

Диван 9

56
Распродажа
Фотография товара Кресло поворотное Bella, желтый, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное Bella, желтый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
10 69028
14 690 ₽Оптовая цена

Кресло поворотное Bella, желтый, велюр

82
Фотография товара Каркас кресла Токо, лофт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас кресла Токо, лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190

Каркас кресла Токо, лофт

10
Фотография товара Кресло дизайнерское Edison, велюр синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло дизайнерское Edison, велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
Оптовая цена

Кресло дизайнерское Edison, велюр синий

13