Товар в корзине. Перейти
Чашка чайная «Классик», фарфор 200 мл - фото 1

Чашка чайная «Классик», фарфор 200 мл

Артикул: CH-064-602
10 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Чашка чайная «Америка»
Фотография товара Чашка чайная «Америка» от компании ChiedoCover.
Следующий Чашка чайная «Виктория-отель»
Фотография товара Чашка чайная «Виктория-отель» от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Диаметр85 мм
  • Объем0,2 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке36 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Хит
Фотография товара Стол Лидер 1, 900х600, орех, черный, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 900х600, орех, черный, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890

Стол Лидер 1, 900х600, орех, черный, без отбойников

497
В наличии 25 шт.В пути 20 шт.
Фотография товара Стол обеденный Кослан мини от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Кослан мини, произведённого компанией ChiedoCover
от22 190
Оптовая цена

Стол обеденный Кослан мини

31
В наличии 3 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул ABNER экокожа белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ABNER экокожа белая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 94043
6 890 ₽Оптовая цена

Стул ABNER экокожа белая

115
Настоящее фото товара Стол Сильвер 1200, раздвижной, овальный, венге/ бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от82 290
Оптовая цена

Стол Сильвер 1200, раздвижной, овальный, венге/ бежевый

37
Распродажа
Фотография товара Подвесной светильник V2872-3P Brizzi 3*E14*40W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесной светильник V2872-3P Brizzi 3*E14*40W, произведённого компанией ChiedoCover
от7 59046
13 990 ₽Оптовая цена

Подвесной светильник V2872-3P Brizzi 3*E14*40W

39
В наличии 8 шт.В пути 32 шт.
Фотография товара Кресло игровое Zombie 8 черный, искусственная кожа, крестовина пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое Zombie 8 черный, искусственная кожа, крестовина пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена

Кресло игровое Zombie 8 черный, искусственная кожа, крестовина пластик

42
Фотография товара Стул Ажемо, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ажемо, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена

Стул Ажемо, черный

33

Другие товары из раздела чашки чайные

Настоящее фото товара Чайная пара «Млечный путь красный», произведённого компанией ChiedoCover
от540
Оптовая цена

Чайная пара «Млечный путь красный»

11
В наличии
Настоящее фото товара Чашка чайная «Нанокрем Блю» , произведённого компанией ChiedoCover
от640
Оптовая цена

Чашка чайная «Нанокрем Блю»

10
В наличии 17 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Карат», произведённого компанией ChiedoCover
от880
Оптовая цена

Чашка чайная «Карат»

14
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Чайная пара «Серфис», произведённого компанией ChiedoCover
от2 760
Оптовая цена

Чайная пара «Серфис»

11
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Виктория» , произведённого компанией ChiedoCover
от400
Оптовая цена

Чашка чайная «Виктория»

14
В наличии
Настоящее фото товара Чашка чайная «В.Виена», фарфор , произведённого компанией ChiedoCover
от990
Оптовая цена

Чашка чайная «В.Виена», фарфор

9
В наличии
Настоящее фото товара Чашка чайная «Энджой» , произведённого компанией ChiedoCover
от1 000
Оптовая цена

Чашка чайная «Энджой»

14
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Эггшелл», произведённого компанией ChiedoCover
от370
Оптовая цена

Чашка чайная «Эггшелл»

6
В наличии 96 шт.
Настоящее фото товара Чайная пара «Фобос», керамика, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
Оптовая цена

Чайная пара «Фобос», керамика

5
В наличии
Настоящее фото товара Чашка чайная «Акварель», произведённого компанией ChiedoCover
от320
Оптовая цена

Чашка чайная «Акварель»

12
В наличии 4 шт.

Товар в корзине

Чашка чайная «Классик», фарфор 200 мл
Чашка чайная «Классик», фарфор 200 мл
от 370
В корзине

С этим товаром покупают

Хит
Фотография товара Стол Лидер 1, 900х600, орех, черный, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 900х600, орех, черный, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890

Стол Лидер 1, 900х600, орех, черный, без отбойников

497
В наличии 25 шт.В пути 20 шт.
Фотография товара Стол обеденный Кослан мини от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Кослан мини, произведённого компанией ChiedoCover
от22 190
Оптовая цена

Стол обеденный Кослан мини

31
В наличии 3 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул ABNER экокожа белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ABNER экокожа белая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 94043
6 890 ₽Оптовая цена

Стул ABNER экокожа белая

115
Настоящее фото товара Стол Сильвер 1200, раздвижной, овальный, венге/ бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от82 290
Оптовая цена

Стол Сильвер 1200, раздвижной, овальный, венге/ бежевый

37