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Чашка чайная «Акапулько», фарфор - фото 1

Чашка чайная «Акапулько», фарфор

Артикул: CH-065-018
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр80 мм
  • Объем0,185 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

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