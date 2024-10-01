Товар в корзине. Перейти
Чашка чайная «Млечный путь» - фото 1

Чашка чайная «Млечный путь»

Артикул: CH-064-259
8 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Чашка чайная «Революшн Блюстоун»
Фотография товара Чашка чайная «Революшн Блюстоун» от компании ChiedoCover.
Следующий Чашка чайная «Млечный путь» фарфор
Фотография товара Чашка чайная «Млечный путь» фарфор от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Диаметр80 мм
  • Объем0,3 л
  • Материалфарфор
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Барный стул Edison регулируемый, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Edison регулируемый, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена

Барный стул Edison регулируемый, бежевый

95
В наличии 30 шт.
Фотография товара Диван двухместный Пати, черно-белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван двухместный Пати, черно-белый, произведённого компанией ChiedoCover
109 590
Оптовая цена

Диван двухместный Пати, черно-белый

49
Настоящее фото товара Диван 3х местный Вермонт, плетеный, произведённого компанией ChiedoCover
от77 390
Оптовая цена

Диван 3х местный Вермонт, плетеный

66
Распродажа
Фотография товара Стул поворотный Бостон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул поворотный Бостон, произведённого компанией ChiedoCover
от7 49017
8 990 ₽Оптовая цена

Стул поворотный Бостон

44
Настоящее фото товара Урна уличная декоративная Винтаж-3, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена

Урна уличная декоративная Винтаж-3

14

Другие товары из раздела чашки чайные

Настоящее фото товара Чашка чайная «Кунстверк», фарфор, 200 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от150
Оптовая цена

Чашка чайная «Кунстверк», фарфор, 200 мл

6
В наличии 1500 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Трианон», произведённого компанией ChiedoCover
от250
Оптовая цена

Чашка чайная «Трианон»

8
В наличии 2052 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Пинки», произведённого компанией ChiedoCover
от190
Оптовая цена

Чашка чайная «Пинки»

9
В наличии 189 шт.
Настоящее фото товара Чайная пара «Кирмаш», произведённого компанией ChiedoCover
от320
Оптовая цена

Чайная пара «Кирмаш»

9
В наличии 197 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Пингвин», произведённого компанией ChiedoCover
от190
Оптовая цена

Чашка чайная «Пингвин»

13
В наличии
Настоящее фото товара Чашка чайная «Алина», произведённого компанией ChiedoCover
от1 300
Оптовая цена

Чашка чайная «Алина»

15
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Эвита» , произведённого компанией ChiedoCover
от380
Оптовая цена

Чашка чайная «Эвита»

5
В наличии 42 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Опшенс», произведённого компанией ChiedoCover
от1 310
Оптовая цена

Чашка чайная «Опшенс»

9
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Белая», произведённого компанией ChiedoCover
от280
Оптовая цена

Чашка чайная «Белая»

7
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Мезень», произведённого компанией ChiedoCover
от570
Оптовая цена

Чашка чайная «Мезень»

5
В наличии 60 шт.

Товар в корзине

Чашка чайная «Млечный путь»
Чашка чайная «Млечный путь»
от 310
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Барный стул Edison регулируемый, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Edison регулируемый, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена

Барный стул Edison регулируемый, бежевый

95
В наличии 30 шт.
Фотография товара Диван двухместный Пати, черно-белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван двухместный Пати, черно-белый, произведённого компанией ChiedoCover
109 590
Оптовая цена

Диван двухместный Пати, черно-белый

49
Настоящее фото товара Диван 3х местный Вермонт, плетеный, произведённого компанией ChiedoCover
от77 390
Оптовая цена

Диван 3х местный Вермонт, плетеный

66
Распродажа
Фотография товара Стул поворотный Бостон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул поворотный Бостон, произведённого компанией ChiedoCover
от7 49017
8 990 ₽Оптовая цена

Стул поворотный Бостон

44