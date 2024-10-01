Товар в корзине. Перейти
Чашка чайная «Прага», фарфор - фото 1

Чашка чайная «Прага», фарфор

Артикул: CH-064-930
12 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Чашка чайная «Милк», фарфор
Фотография товара Чашка чайная «Милк», фарфор от компании ChiedoCover.
Следующий Чашка чайная «Штутгарт», фарфор 180 мл
Фотография товара Чашка чайная «Штутгарт», фарфор 180 мл от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Диаметр100 мм
  • Объем0,33 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Шторы Бархат, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена

Шторы Бархат

39
Фотография товара Кресло лофт Селвин от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лофт Селвин, произведённого компанией ChiedoCover
от19 190
Оптовая цена

Кресло лофт Селвин

46
Фотография товара Люстра поворотная Ричмонд, матовый хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Люстра поворотная Ричмонд, матовый хром, произведённого компанией ChiedoCover
от13 490
Оптовая цена

Люстра поворотная Ричмонд, матовый хром

50
Фотография товара Стол деревянный Тринити Лофт дуб делано, белый матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Тринити Лофт дуб делано, белый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 800
Оптовая цена

Стол деревянный Тринити Лофт дуб делано, белый матовый

46
Фотография товара Кресло детское Kids 102 Ткань Зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло детское Kids 102 Ткань Зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 190
Оптовая цена

Кресло детское Kids 102 Ткань Зеленый

5
В наличии 37 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Кашуб-хел» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от4708
510 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Кашуб-хел» фарфор

8
В наличии 815 шт.

Другие товары из раздела чашки чайные

Настоящее фото товара Чашка чайная «Пунто Бьянка» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от360
Оптовая цена

Чашка чайная «Пунто Бьянка» фарфор

10
В наличии 237 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Шоколад», произведённого компанией ChiedoCover
от210
Оптовая цена

Чашка чайная «Шоколад»

13
В наличии 39 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Эмпайлэбл» , произведённого компанией ChiedoCover
от310
Оптовая цена

Чашка чайная «Эмпайлэбл»

6
В наличии 1030 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Крафт Рэд», произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена

Чашка чайная «Крафт Рэд»

15
В наличии
Настоящее фото товара Чашка чайная «Алина», произведённого компанией ChiedoCover
от1 300
Оптовая цена

Чашка чайная «Алина»

15
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Монако Вайт», фарфор 170 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от730
Оптовая цена

Чашка чайная «Монако Вайт», фарфор 170 мл

13
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Аида», фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от840
Оптовая цена

Чашка чайная «Аида», фарфор

14
В наличии 31 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Антуанетт», произведённого компанией ChiedoCover
от1 790
Оптовая цена

Чашка чайная «Антуанетт»

7
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Кантри», фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от400
Оптовая цена

Чашка чайная «Кантри», фарфор

10
В наличии
Настоящее фото товара Чашка чайная «Везувиус Ляпис», произведённого компанией ChiedoCover
от990
Оптовая цена

Чашка чайная «Везувиус Ляпис»

12
В наличии 4 шт.

Товар в корзине

Чашка чайная «Прага», фарфор
Чашка чайная «Прага», фарфор
от 490
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Шторы Бархат, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена

Шторы Бархат

39
Фотография товара Кресло лофт Селвин от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лофт Селвин, произведённого компанией ChiedoCover
от19 190
Оптовая цена

Кресло лофт Селвин

46
Фотография товара Люстра поворотная Ричмонд, матовый хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Люстра поворотная Ричмонд, матовый хром, произведённого компанией ChiedoCover
от13 490
Оптовая цена

Люстра поворотная Ричмонд, матовый хром

50
Фотография товара Стол деревянный Тринити Лофт дуб делано, белый матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Тринити Лофт дуб делано, белый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 800
Оптовая цена

Стол деревянный Тринити Лофт дуб делано, белый матовый

46