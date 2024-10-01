Товар в корзине. Перейти
Чашка чайная «Тэрр де Рэ», керамика 190 мл - фото 1

Чашка чайная «Тэрр де Рэ», керамика 190 мл

Артикул: CH-065-089
10 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Чашка чайная «Крафт Терракота», фарфор 200 мл
Фотография товара Чашка чайная «Крафт Терракота», фарфор 200 мл от компании ChiedoCover.
Следующий Чашка чайная «Бонд» фарфор
Фотография товара Чашка чайная «Бонд» фарфор от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Диаметр80 мм
  • Объем0,19 л
  • Материалкерамика
  • Цветсиний, коричневый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке8 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стеллаж 31 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стеллаж 31, произведённого компанией ChiedoCover
42 9908
46 690 ₽Оптовая цена

Стеллаж 31

45
Распродажа
Настоящее фото товара Кровать с металлическим каркасом Курбан, произведённого компанией ChiedoCover
от35 2909
38 590 ₽Оптовая цена

Кровать с металлическим каркасом Курбан

35
Фотография товара Кресло Леон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Леон, произведённого компанией ChiedoCover
53 390
Оптовая цена

Кресло Леон

52
В наличии 60 шт.
Фотография товара Стул Брейк черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Брейк черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 390
Оптовая цена

Стул Брейк черный

49
Настоящее фото товара Пуф-банкетка Торн, велюр сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена

Пуф-банкетка Торн, велюр сиреневый

9

Другие товары из раздела чашки чайные

Настоящее фото товара Чашка чайная «Нанокрем Блю» , произведённого компанией ChiedoCover
от640
Оптовая цена

Чашка чайная «Нанокрем Блю»

10
В наличии 17 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Нанокрем Блэк», произведённого компанией ChiedoCover
от640
Оптовая цена

Чашка чайная «Нанокрем Блэк»

10
В наличии 84 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Моцарт», фарфор 180 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от990
Оптовая цена

Чашка чайная «Моцарт», фарфор 180 мл

7
В наличии
Настоящее фото товара Чашка чайная «Блю Дэппл» , произведённого компанией ChiedoCover
от1 340
Оптовая цена

Чашка чайная «Блю Дэппл»

6
В наличии 109 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Блю Дэппл», фарфор 350 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от1 360
Оптовая цена

Чашка чайная «Блю Дэппл», фарфор 350 мл

10
В наличии 77 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Алберго», произведённого компанией ChiedoCover
от800
Оптовая цена

Чашка чайная «Алберго»

15
В наличии 37 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Увертюра» , произведённого компанией ChiedoCover
от720
Оптовая цена

Чашка чайная «Увертюра»

8
В наличии 96 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Аида», фарфор 180 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от990
Оптовая цена

Чашка чайная «Аида», фарфор 180 мл

7
В наличии
Настоящее фото товара Чашка чайная «Террамеса Мокка», фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от1 040
Оптовая цена

Чашка чайная «Террамеса Мокка», фарфор

6
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Акапулько», произведённого компанией ChiedoCover
от920
Оптовая цена

Чашка чайная «Акапулько»

10
В наличии 24 шт.

Товар в корзине

Чашка чайная «Тэрр де Рэ», керамика 190 мл
Чашка чайная «Тэрр де Рэ», керамика 190 мл
от 1 740
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стеллаж 31 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стеллаж 31, произведённого компанией ChiedoCover
42 9908
46 690 ₽Оптовая цена

Стеллаж 31

45
Распродажа
Настоящее фото товара Кровать с металлическим каркасом Курбан, произведённого компанией ChiedoCover
от35 2909
38 590 ₽Оптовая цена

Кровать с металлическим каркасом Курбан

35
Фотография товара Кресло Леон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Леон, произведённого компанией ChiedoCover
53 390
Оптовая цена

Кресло Леон

52
В наличии 60 шт.
Фотография товара Стул Брейк черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Брейк черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 390
Оптовая цена

Стул Брейк черный

49