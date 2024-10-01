Товар в корзине. Перейти
Чашка чайная «Пьюрити», эко-костяной фарфор 240 мл - фото 1

Чашка чайная «Пьюрити», эко-костяной фарфор 240 мл

Артикул: CH-064-888
11 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Чашка чайная «Пьюрити»
Фотография товара Чашка чайная «Пьюрити» от компании ChiedoCover.
Следующий Чашка чайная «Милк», фарфор 250 мл
Фотография товара Чашка чайная «Милк», фарфор 250 мл от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объем0,24 л
  • Материалэко-костяной фарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Кресло Призма, произведённого компанией ChiedoCover
от43 990
Оптовая цена

Кресло Призма

39
Распродажа
Фотография товара Стул ANT белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ANT белый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99029
16 690 ₽Оптовая цена

Стул ANT белый

97
В наличии 369 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Барный стул Лагер, красная кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Лагер, красная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена

Барный стул Лагер, красная кожа

94
В наличии 13 шт.
Фотография товара Кресло пластиковое Сано, лен от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Сано, лен, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена

Кресло пластиковое Сано, лен

38
Фотография товара Диван Garda с экраном, велюр Galaxy Lite 09, ножки металл черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Garda с экраном, велюр Galaxy Lite 09, ножки металл черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от25 490

Диван Garda с экраном, велюр Galaxy Lite 09, ножки металл черный муар

9
Настоящее фото товара Подставка под багаж деревянная со спинкой, дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
Оптовая цена

Подставка под багаж деревянная со спинкой, дуб

10
Фотография товара Барный стул Roll, белый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Roll, белый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от19 290
Оптовая цена

Барный стул Roll, белый велюр

10

Другие товары из раздела чашки чайные

Настоящее фото товара Чашка чайная «Пинки» керамика, произведённого компанией ChiedoCover
от310
Оптовая цена

Чашка чайная «Пинки» керамика

11
В наличии 17 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Кунстверк», фарфор 250 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от190
Оптовая цена

Чашка чайная «Кунстверк», фарфор 250 мл

8
В наличии 800 шт.
Настоящее фото товара Чайная пара «Кирмаш», произведённого компанией ChiedoCover
от320
Оптовая цена

Чайная пара «Кирмаш»

9
В наличии 197 шт.
Настоящее фото товара Чайная пара «Оникс», произведённого компанией ChiedoCover
от2 320

Чайная пара «Оникс»

7
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Моцарт», фарфор 180 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от990
Оптовая цена

Чашка чайная «Моцарт», фарфор 180 мл

7
В наличии
Настоящее фото товара Чашка чайная «Моцарт», фарфор , произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
Оптовая цена

Чашка чайная «Моцарт», фарфор

9
В наличии 60 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Эг», произведённого компанией ChiedoCover
от1 840
Оптовая цена

Чашка чайная «Эг»

13
В наличии 14 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Блю Дэппл», фарфор 285 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от1 300
Оптовая цена

Чашка чайная «Блю Дэппл», фарфор 285 мл

13
В наличии 118 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Айвори», фарфор 170 мл , произведённого компанией ChiedoCover
от410
Оптовая цена

Чашка чайная «Айвори», фарфор 170 мл

15
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Виктория-отель», произведённого компанией ChiedoCover
от260
Оптовая цена

Чашка чайная «Виктория-отель»

5
В наличии 11 шт.

Товар в корзине

Чашка чайная «Пьюрити», эко-костяной фарфор 240 мл
Чашка чайная «Пьюрити», эко-костяной фарфор 240 мл
от 1 670
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Кресло Призма, произведённого компанией ChiedoCover
от43 990
Оптовая цена

Кресло Призма

39
Распродажа
Фотография товара Стул ANT белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ANT белый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99029
16 690 ₽Оптовая цена

Стул ANT белый

97
В наличии 369 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Барный стул Лагер, красная кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Лагер, красная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена

Барный стул Лагер, красная кожа

94
В наличии 13 шт.
Фотография товара Кресло пластиковое Сано, лен от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Сано, лен, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена

Кресло пластиковое Сано, лен

38