Товар в корзине. Перейти
Чашка чайная «Экспресс» - фото 1

Чашка чайная «Экспресс»

Артикул: CH-064-408
9 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Чашка чайная «Эвита»
Фотография товара Чашка чайная «Эвита» от компании ChiedoCover.
Следующий Чашка чайная «Алина»
Фотография товара Чашка чайная «Алина» от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Диаметр80 мм
  • Объем0,22 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

ХитРаспродажа
Фотография товара Полукресло Шарри от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Шарри, произведённого компанией ChiedoCover
от10 5901
10 690 ₽

Полукресло Шарри

74
Распродажа
Фотография товара Стол складной Scp-049 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Scp-049, произведённого компанией ChiedoCover
от3 69027
4 990 ₽Оптовая цена

Стол складной Scp-049

36
В наличии 150 шт.
Фотография товара Стул барный Коллин, синий велюр, цвет основания черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Коллин, синий велюр, цвет основания черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена

Стул барный Коллин, синий велюр, цвет основания черный

8
В наличии 21 шт.
Фотография товара Кресло деревянное плетеное Flores от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло деревянное плетеное Flores, произведённого компанией ChiedoCover
от34 490
Оптовая цена

Кресло деревянное плетеное Flores

10
В наличии 49 шт.
Фотография товара Диван Викс, велюр Velutto 29, задняя спинка Velutto 05, ножки металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Викс, велюр Velutto 29, задняя спинка Velutto 05, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от27 290

Диван Викс, велюр Velutto 29, задняя спинка Velutto 05, ножки металл

8
Настоящее фото товара Крышка, «Мастер», сталь нержавеющая, 18 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 180

Крышка, «Мастер», сталь нержавеющая, 18 см, металлическая

7
В наличии 10 шт.

Другие товары из раздела чашки чайные

Настоящее фото товара Чашка чайная «Ресторан» белая, стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от380
Оптовая цена

Чашка чайная «Ресторан» белая, стекло

12
В наличии 198 шт.
Настоящее фото товара Чайная пара «Кирмаш», произведённого компанией ChiedoCover
от320
Оптовая цена

Чайная пара «Кирмаш»

9
В наличии 197 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Кашуб-хел», произведённого компанией ChiedoCover
от340
Оптовая цена

Чашка чайная «Кашуб-хел»

13
В наличии 1545 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Крафт Браун», произведённого компанией ChiedoCover
от1 010
Оптовая цена

Чашка чайная «Крафт Браун»

9
В наличии 120 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Крафт Грин», произведённого компанией ChiedoCover
от980
Оптовая цена

Чашка чайная «Крафт Грин»

12
В наличии 216 шт.
Настоящее фото товара Чайная пара «Тюльпан», фарфор 250 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от350
Оптовая цена

Чайная пара «Тюльпан», фарфор 250 мл

15
В наличии 105 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Америка», белый фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от390
Оптовая цена

Чашка чайная «Америка», белый фарфор

8
В наличии
Настоящее фото товара Чашка чайная «Пьюрити», эко-костяной фарфор 240 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от1 670
Оптовая цена

Чашка чайная «Пьюрити», эко-костяной фарфор 240 мл

11
В наличии 21 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Моцарт», фарфор белый 180 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от960
Оптовая цена

Чашка чайная «Моцарт», фарфор белый 180 мл

11
В наличии 150 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Чакоул Дэппл», фарфор 350 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от1 340
Оптовая цена

Чашка чайная «Чакоул Дэппл», фарфор 350 мл

14
В наличии 16 шт.

Товар в корзине

Чашка чайная «Экспресс»
Чашка чайная «Экспресс»
от 200
В корзине

С этим товаром покупают

ХитРаспродажа
Фотография товара Полукресло Шарри от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Шарри, произведённого компанией ChiedoCover
от10 5901
10 690 ₽

Полукресло Шарри

74
Распродажа
Фотография товара Стол складной Scp-049 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Scp-049, произведённого компанией ChiedoCover
от3 69027
4 990 ₽Оптовая цена

Стол складной Scp-049

36
В наличии 150 шт.
Фотография товара Стул барный Коллин, синий велюр, цвет основания черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Коллин, синий велюр, цвет основания черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена

Стул барный Коллин, синий велюр, цвет основания черный

8
В наличии 21 шт.
Фотография товара Кресло деревянное плетеное Flores от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло деревянное плетеное Flores, произведённого компанией ChiedoCover
от34 490
Оптовая цена

Кресло деревянное плетеное Flores

10
В наличии 49 шт.