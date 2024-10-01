Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр80 мм
- Объем0,22 л
- Материалфарфор
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке24 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Полукресло Шарри
Стол складной Scp-049
Стул барный Коллин, синий велюр, цвет основания черный
Кресло деревянное плетеное Flores
Диван Викс, велюр Velutto 29, задняя спинка Velutto 05, ножки металл
Крышка, «Мастер», сталь нержавеющая, 18 см, металлическая
Чашка чайная «Ресторан» белая, стекло
Чайная пара «Кирмаш»
Чашка чайная «Кашуб-хел»
Чашка чайная «Крафт Браун»
Чашка чайная «Крафт Грин»
Чайная пара «Тюльпан», фарфор 250 мл
Чашка чайная «Америка», белый фарфор
Чашка чайная «Пьюрити», эко-костяной фарфор 240 мл
Чашка чайная «Моцарт», фарфор белый 180 мл
Чашка чайная «Чакоул Дэппл», фарфор 350 мл