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Чашка чайная «Увертюра» - фото 1

Чашка чайная «Увертюра»

Артикул: CH-064-929
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр85 мм
  • Объем0,21 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт

Отзывы

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