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Настоящее фото товара Декантер Аркорос "Вин", произведённого компанией ChiedoCover
Декантер Аркорос "Вин"
6 оценок
590
Товар в корзине. Перейти
Декантер Аркорос "Вин" - фото 1Декантер Аркорос "Вин" - фото 2

Декантер Аркорос "Вин"

Артикул: CH-071-384
6 оценок
Основные характеристики
  • Высота203 мм
  • Диаметр119 мм
  • Объем1.12 л
  • Материалстекло
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота203 мм
  • Диаметр119 мм
  • Объем1.12 л
  • Материалстекло

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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