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Настоящее фото товара Глубокая тарелка, 1300мл, фарфор, серия "Ром", Бай Бон, произведённого компанией ChiedoCover
Глубокая тарелка, 1300мл, фарфор, серия "Ром", Бай Бон
8 оценок
1 690
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Глубокая тарелка, 1300мл, фарфор, серия "Ром", Бай Бон - фото 1

Глубокая тарелка, 1300мл, фарфор, серия "Ром", Бай Бон

Артикул: CH-071-377
8 оценок
Основные характеристики
  • Диаметр250 мм
  • Объем1.3 л
  • Материалфарфор
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр250 мм
  • Объем1.3 л
  • Материалфарфор

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

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