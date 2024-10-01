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Декантер для вина, 1л - фото 1

Декантер для вина, 1л

Артикул: CH-065-694
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина220 мм
  • Высота210 мм
  • Диаметр70 мм
  • Вес0.810 кг
  • Объем1 л
  • МатериалСтекло хрустальное
  • Цветпрозрачный

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