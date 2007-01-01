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Настоящее фото товара Держатель Фиксен хотел для запасного рулона, произведённого компанией ChiedoCover
Держатель Фиксен хотел для запасного рулона
11 оценок
1 690
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Держатель Фиксен хотел для запасного рулона - фото 1

Держатель Фиксен хотел для запасного рулона

Артикул: CH-068-217
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина560 мм
  • Глубина80 мм
  • Высота150 мм
  • Вес0,2 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

В ассортимент коллекции входят аксессуары, предназначенные для использования в гостиничных номерах и зонах общественного пользования. Изделия, способные выдерживать постоянные нагрузки и простые в обслуживании. Дизайн аксессуаров выполнен в современном и выдержанном стиле, подходящим для любого интерьера. Точные размеры продукции позволяют легко планировать зоны санузлов на этапе проектирования и полностью укомплектовать объект качественными и долговечными аксессуарами. Идеальный блеск полированной стали и надежное качество изделий стали отличительной особенностью этой великолепной серии.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина80 мм
  • Высота150 мм
  • Вес0,2 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветхромированный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Отзывы

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Держатель Фиксен хотел для запасного рулона
Держатель Фиксен хотел для запасного рулона
от 1 690
В корзине

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