Характеристики товара
Описание
Обладает высокой прочностью и коррозионной стойкостью. Качественное хромовое напыление защищает изделия от истирания и повреждений. Дизайн аксессуара выполнен в современном и выдержанном стиле, подходящим для любого интерьера.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота372 мм
- Диаметр95 мм
- Вес0,445 кг
- Материалпластик, нержавеющая сталь
- Цветхромированный
- Страна изготовленияТурция
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет