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Настоящее фото товара Ерш для туалета настенный Фиксен, хром, произведённого компанией ChiedoCover
Ерш для туалета настенный Фиксен, хром
8 оценок
1 290
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Ерш для туалета настенный Фиксен, хром - фото 1Ерш для туалета настенный Фиксен, хром - фото 2

Ерш для туалета настенный Фиксен, хром

Артикул: CH-068-219
8 оценок
Основные характеристики
  • Высота372 мм
  • Диаметр95 мм
  • Вес0,445 кг
  • Материалпластик, нержавеющая сталь
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Обладает высокой прочностью и коррозионной стойкостью. Качественное хромовое напыление защищает изделия от истирания и повреждений. Дизайн аксессуара выполнен в современном и выдержанном стиле, подходящим для любого интерьера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота372 мм
  • Диаметр95 мм
  • Вес0,445 кг
  • Материалпластик, нержавеющая сталь
  • Цветхромированный
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Отзывы

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Ерш для туалета настенный Фиксен, хром
Ерш для туалета настенный Фиксен, хром
от 1 290
В корзине

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