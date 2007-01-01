Характеристики товара
Описание
Представляем вашему вниманию диспенсер для салфеток в цвете хром, который станет не только практичным, но и стильным аксессуаром в вашем доме. Его настенное крепление обеспечивает идеальное решение для экономии пространства на кухне, в ванной комнате или любом другом помещении, где требуется удобный доступ к бумажным салфеткам.
Благодаря лаконичному дизайну и крепежу, входящему в комплект, установка диспенсера производится легко и быстро. Вы получаете функциональный элемент интерьера, который гармонично впишется в любой дизайн благодаря своему нейтральному хромированному цвету.
Этот держатель для бумажных салфеток выполнен из качественных пластика и устойчивость к повседневной эксплуатации. Его простота и эстетика делают его идеальным выбором для тех, кто ценит красоту и порядок в своем домашнем пространстве.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина256 мм
- Глубина141 мм
- Высота60 мм
- Вес0,35 кг
- Материалпластик
- Цветхромированный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет