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Настоящее фото товара Дозатор Фиксен хотел для жидкого мыла, настенный, произведённого компанией ChiedoCover
Дозатор Фиксен хотел для жидкого мыла, настенный
7 оценок
3 290
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Дозатор Фиксен хотел для жидкого мыла, настенный - фото 1

Дозатор Фиксен хотел для жидкого мыла, настенный

Артикул: CH-068-199
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина100 мм
  • Глубина100 мм
  • Высота150 мм
  • Вес0,4 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

В ассортимент коллекции входят аксессуары, предназначенные для использования в гостиничных номерах и зонах общественного пользования. Изделия, способные выдерживать постоянные нагрузки и простые в обслуживании. Дизайн аксессуаров выполнен в современном и выдержанном стиле, подходящим для любого интерьера. Точные размеры продукции позволяют легко планировать зоны санузлов на этапе проектирования и полностью укомплектовать объект качественными и долговечными аксессуарами. Идеальный блеск полированной стали и надежное качество изделий стали отличительной особенностью этой великолепной серии.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина100 мм
  • Глубина100 мм
  • Высота150 мм
  • Вес0,4 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветхромированный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Отзывы

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Товар в корзине

Дозатор Фиксен хотел для жидкого мыла, настенный
Дозатор Фиксен хотел для жидкого мыла, настенный
от 3 290
В корзине

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