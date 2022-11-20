Характеристики товара
Описание
Варианты исполнения: Фанера: венге, дуб шампань, серый ясень, молочный дуб, орех антик
Основные характеристики
- Ширина1120 мм
- Глубина880 мм
- Высота1010 мм
- Цветчерный
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Варианты исполнения: Фанера: венге, дуб шампань, серый ясень, молочный дуб, орех антик
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