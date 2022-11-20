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Диван Меллау - фото 1

Диван Меллау

Артикул: CH-051-681
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Варианты исполнения: Фанера: венге, дуб шампань, серый ясень, молочный дуб, орех антик

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Основные характеристики

  • Ширина1120 мм
  • Глубина880 мм
  • Высота1010 мм
  • Цветчерный

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