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Настоящее фото товара Банкетка Арт Деко, вельвет синий, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
Банкетка Арт Деко, вельвет синий, серебро
26 оценок
16 49069
51 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Банкетка Арт Деко, вельвет синий, серебро - фото 1Банкетка Арт Деко, вельвет синий, серебро - фото 2Банкетка Арт Деко, вельвет синий, серебро - фото 3Банкетка Арт Деко, вельвет синий, серебро - фото 4Банкетка Арт Деко, вельвет синий, серебро - фото 5Банкетка Арт Деко, вельвет синий, серебро - фото 6
Распродажа

Банкетка Арт Деко, вельвет синий, серебро

Артикул: CH-004-353
26 оценок
Основные характеристики
  • Длина1000 мм
  • Ширина460 мм
  • Глубина1000 мм
  • Высота460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Банкетка выполнена из нержавеющей стали, что делает конструкцию прочной и надежной. Обивка сиденья - велюр. Материал обладает особой прочностью и износоустойчивостью, приятный на ощупь, эластичный и теплый.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1000 мм
  • Ширина460 мм
  • Глубина1000 мм
  • Высота460 мм
  • Вес10 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал каркасасталь
  • Цветсиний, серебряный
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1020 мм
  • Высота упаковки490 мм
  • Глубина упаковки180 мм
  • Вес упаковки12 кг
  • Объём упаковки0.09 м3
  • Габариты упаковки для логистики1020
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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