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Банкетка Арт Деко, вельвет синий, серебро - фото 1Банкетка Арт Деко, вельвет синий, серебро - фото 2Банкетка Арт Деко, вельвет синий, серебро - фото 3Банкетка Арт Деко, вельвет синий, серебро - фото 4Банкетка Арт Деко, вельвет синий, серебро - фото 5Банкетка Арт Деко, вельвет синий, серебро - фото 6

Банкетка Арт Деко, вельвет синий, серебро

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Характеристики товара

Описание

Банкетка выполнена из нержавеющей стали, что делает конструкцию прочной и надежной. Обивка сиденья - велюр. Материал обладает особой прочностью и износоустойчивостью, приятный на ощупь, эластичный и теплый.

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 102*49*18

Вес брутто: 12 кг.

Объем: 0,09

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Основные характеристики

  • Высота460 мм
  • Ширина100 мм
  • Длина1000 мм
  • Глубина460 мм
  • Вес10 кг
  • Материал каркасасталь
  • Обивкавелюр
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Цветсиний, серебряный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1020 мм
  • Высота упаковки490 мм
  • Глубина упаковки180 мм
  • Объём упаковки0.09 м3
  • Вес упаковки12 кг

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