Характеристики товара
Описание
Банкетка выполнена из нержавеющей стали, что делает конструкцию прочной и надежной. Обивка сиденья - велюр. Материал обладает особой прочностью и износоустойчивостью, приятный на ощупь, эластичный и теплый.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 102*49*18
Вес брутто: 12 кг.
Объем: 0,09
Основные характеристики
- Высота460 мм
- Ширина100 мм
- Длина1000 мм
- Глубина460 мм
- Вес10 кг
- Материал каркасасталь
- Обивкавелюр
- Максимальная нагрузка100 кг
- Цветсиний, серебряный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1020 мм
- Высота упаковки490 мм
- Глубина упаковки180 мм
- Объём упаковки0.09 м3
- Вес упаковки12 кг