Характеристики товара
Описание
Современный двухместный диван Picasso в лаконичном исполнении — воплощение утончённого вкуса и комфорта. Плавные линии и мягкая обивка из шенилла создают уютную атмосферу. Шенилл — это жаккардовая ткань со сложным рисунком плетения, мягкая, эластичная и износостойкая. Благодаря хлопковым волокнам в составе, она экологична и долговечна. Разнообразие цветов позволяет подобрать диван к любому интерьеру, добавляя ему современности и стиля. Высокие буковые ножки обеспечивают практичность и эффектность модели. Диван Picasso станет прекрасным дополнением любого интерьера в современном стиле.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1320 мм
- Глубина860 мм
- Высота820 мм
- Глубина сиденья570 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес25 кг
- Максимальная нагрузка300 кг
- Материалшенилл
- Цветзеленый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Изделия стопируютсяНет