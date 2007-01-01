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Диван Picasso двухместный зелёный, шенилл

Артикул: CH-078-414
11 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Современный двухместный диван Picasso в лаконичном исполнении — воплощение утончённого вкуса и комфорта. Плавные линии и мягкая обивка из шенилла создают уютную атмосферу. Шенилл — это жаккардовая ткань со сложным рисунком плетения, мягкая, эластичная и износостойкая. Благодаря хлопковым волокнам в составе, она экологична и долговечна. Разнообразие цветов позволяет подобрать диван к любому интерьеру, добавляя ему современности и стиля. Высокие буковые ножки обеспечивают практичность и эффектность модели. Диван Picasso станет прекрасным дополнением любого интерьера в современном стиле.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1320 мм
  • Глубина860 мм
  • Высота820 мм
  • Глубина сиденья570 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес25 кг
  • Максимальная нагрузка300 кг
  • Материалшенилл
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Диван Picasso двухместный зелёный, шенилл
Диван Picasso двухместный зелёный, шенилл
35 290
В корзине

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