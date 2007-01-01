Характеристики товара
Описание
Представляем вашему вниманию двуместный диван Lina, который станет изысканным акцентом вашего уюта на свежем воздухе. Он идеально впишется в любое пространство на веранде, террасе или в саду.
Материалы и дизайн:
Диван выполнен из окрашенного в массе полипропилена с повышенной прочностью, что обеспечивает ему долговечность и устойчивость к неблагоприятным погодным условиям. Этот материал не только демонстрирует высокие эксплуатационные характеристики, но и легко очищается от загрязнений.
Цвет:
Стильный светло-серый цвет добавляет современности и элегантности в интерьер вашего сада. Он гармонично сочетается с различными цветами и текстурами окружающего ландшафта.
Комфорт и функциональность:
Диван Lina предназначен для комфортного отдыха вдвоем. Его лаконичный и продуманный дизайн позволит вам наслаждаться общением с близкими, а также прекрасно расслабляться с любимой книгой или напитком в руках.
Уход:
Легкий уход за изделием позволяет вам не беспокоиться о его состоянии. Просто протирайте поверхность мягкой тряпкой при необходимости.
Создайте уголок уюта и спокойствия в вашем саду с помощью садового дивана Lina – идеального места для отдыха!
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1205 мм
- Ширина660 мм
- Высота760 мм
- Материалпластик
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет