Характеристики товара
Описание
Название Nid образовано от французского слова «гнездышко» — диван, создающий дружелюбную уютную атмосферу, отделяющий человека от суеты, помогающий сосредоточиться на разговоре или работе. Закрытая округлая формы защищают вас от внешнего мира и в то же время способствуют общению внутри. NID отлично подходят для использования в ресторанах, холлах и офисах, они формируют конфиденциальные и социально дистанцированные зоны для коммуникации. С помощью NID вы можете зонировать помещения с большой площадью и сформировать отдельные комфортные пространства внутри. Диваны доступны с двумя видами спинок, низкой и высокой, а также в двух размерах, на 2 или 3 персоны.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина2000 мм
- Глубина730 мм
- Высота810 мм
- Цветоранжевый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет