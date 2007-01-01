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Диван Need 1

Артикул: CH-074-580
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Название Nid образовано от французского слова «гнездышко» — диван, создающий дружелюбную уютную атмосферу, отделяющий человека от суеты, помогающий сосредоточиться на разговоре или работе. Закрытая округлая формы защищают вас от внешнего мира и в то же время способствуют общению внутри. NID отлично подходят для использования в ресторанах, холлах и офисах, они формируют конфиденциальные и социально дистанцированные зоны для коммуникации. С помощью NID вы можете зонировать помещения с большой площадью и сформировать отдельные комфортные пространства внутри. Диваны доступны с двумя видами спинок, низкой и высокой, а также в двух размерах, на 2 или 3 персоны.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина2000 мм
  • Глубина730 мм
  • Высота810 мм
  • Цветоранжевый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Диван Need 1
Диван Need 1
от 134 190
В корзине

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