Характеристики товара
Описание
Популярная коллекция в качественном исполнении, подходящая для частного дома и городской квартиры. Экологичный дизайн отражается в плавных формах коллекции и дает ощущение естественности природной красоты.
За счет отсутствия декоративных вставок прекрасно сочетается с поверхностями из природных материалов. Коллекция содержит полный набор необходимых аксессуаров для обустройства ванной комнаты и туалета. Для производства применяются качественные материалы с соблюдением технологии обработки металлов. Толстый слой хрома надежно защищает изделие и сохраняет его блеск.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина70 мм
- Глубина120 мм
- Высота170 мм
- Вес0,4 кг
- Материалметалл, пластик, латунь, стекло
- Цветхромированный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет