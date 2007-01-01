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Настоящее фото товара Дозатор Фиксен европа для жидкого мыла, произведённого компанией ChiedoCover
Дозатор Фиксен европа для жидкого мыла
14 оценок
1 190
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Дозатор Фиксен европа для жидкого мыла - фото 1

Дозатор Фиксен европа для жидкого мыла

Артикул: CH-068-191
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина70 мм
  • Глубина120 мм
  • Высота170 мм
  • Вес0,4 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Популярная коллекция в качественном исполнении, подходящая для частного дома и городской квартиры. Экологичный дизайн отражается в плавных формах коллекции и дает ощущение естественности природной красоты.

За счет отсутствия декоративных вставок прекрасно сочетается с поверхностями из природных материалов. Коллекция содержит полный набор необходимых аксессуаров для обустройства ванной комнаты и туалета. Для производства применяются качественные материалы с соблюдением технологии обработки металлов. Толстый слой хрома надежно защищает изделие и сохраняет его блеск.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина70 мм
  • Глубина120 мм
  • Высота170 мм
  • Вес0,4 кг
  • Материалметалл, пластик, латунь, стекло
  • Цветхромированный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Дозатор Фиксен европа для жидкого мыла
Дозатор Фиксен европа для жидкого мыла
от 1 190
В корзине

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