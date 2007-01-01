Характеристики товара
Описание
Дозатор жидкого мыла, настенный Комфорт хром — это современный аксессуар, который подойдет для любителей расставлять акценты и делать контрасты в интерьере. Внешнее покрытие защищает изделия от изнашивания и при должном уходе сохраняет безупречный вид на весь период использования.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина70 мм
- Глубина120 мм
- Высота150 мм
- Вес0,475 кг
- Материалстекло, нержавеющая сталь
- Цветхромированный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет