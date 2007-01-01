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Настоящее фото товара Дозатор Комфорт хром для жидкого мыла, хром, произведённого компанией ChiedoCover
Дозатор Комфорт хром для жидкого мыла, хром
8 оценок
2 090
Товар в корзине. Перейти
Дозатор Комфорт хром для жидкого мыла, хром - фото 1

Дозатор Комфорт хром для жидкого мыла, хром

Артикул: CH-068-192
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина70 мм
  • Глубина120 мм
  • Высота150 мм
  • Вес0,475 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Дозатор жидкого мыла, настенный Комфорт хром — это современный аксессуар, который подойдет для любителей расставлять акценты и делать контрасты в интерьере. Внешнее покрытие защищает изделия от изнашивания и при должном уходе сохраняет безупречный вид на весь период использования.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина70 мм
  • Глубина120 мм
  • Высота150 мм
  • Вес0,475 кг
  • Материалстекло, нержавеющая сталь
  • Цветхромированный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Отзывы

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Товар в корзине

Дозатор Комфорт хром для жидкого мыла, хром
Дозатор Комфорт хром для жидкого мыла, хром
от 2 090
В корзине

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