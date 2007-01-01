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Настоящее фото товара Дозатор жидкого мыла Фиксен метра, произведённого компанией ChiedoCover
Дозатор жидкого мыла Фиксен метра
7 оценок
1 690
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Дозатор жидкого мыла Фиксен метра - фото 1

Дозатор жидкого мыла Фиксен метра

Артикул: CH-068-196
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина70 мм
  • Глубина120 мм
  • Высота170 мм
  • Вес0,5 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Зеркальная поверхность аксессуаров точно передает строгий стиль предметов. Тонкие блики выделяют плавные грани и подчеркивают форму коллекции. Торжество хрома в прямых линиях и глубокое отражение на поверхности предметов передают все краски интерьера в котором они установлены. Основание аксессуаров изготовлено из прочного и толстого металла. Конструкция имеет пазовую систему и надежно закрепляется на стене.

Крепежная чашка из латуни прекрасно сохраняет свои свойства на долгие годы и исключает появление коррозии в местах соединения. Качественное хромовое напыление защищает изделия от истирания и повреждений. Подвижные части аксессуаров защищены вставками из качественного мягкого пластика. Колбы выполнены из белого матового стекла с высоким коэффициентом прозрачности.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина70 мм
  • Глубина120 мм
  • Высота170 мм
  • Вес0,5 кг
  • Материалпластик, латунь, стекло
  • Цветхромированный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Дозатор жидкого мыла Фиксен метра
Дозатор жидкого мыла Фиксен метра
от 1 690
В корзине

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