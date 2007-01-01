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Настоящее фото товара Ёрш для туалета Фиксен метра, хром, произведённого компанией ChiedoCover
Ёрш для туалета Фиксен метра, хром
13 оценок
2 490
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Ёрш для туалета Фиксен метра, хром - фото 1

Ёрш для туалета Фиксен метра, хром

Артикул: CH-068-221
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина120 мм
  • Глубина150 мм
  • Высота360 мм
  • Вес0,8 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Зеркальная поверхность аксессуаров точно передает строгий стиль предметов. Тонкие блики выделяют плавные грани и подчеркивают форму коллекции. Торжество хрома в прямых линиях и глубокое отражение на поверхности предметов передают все краски интерьера в котором они установлены. Основание аксессуаров изготовлено из прочного и толстого металла.

Конструкция имеет пазовую систему и надежно закрепляется на стене. Крепежная чашка из латуни прекрасно сохраняет свои свойства на долгие годы и исключает появление коррозии в местах соединения. Качественное хромовое напыление защищает изделия от истирания и повреждений. Подвижные части аксессуаров защищены вставками из качественного мягкого пластика. Колбы выполнены из белого матового стекла с высоким коэффициентом прозрачности.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина120 мм
  • Глубина150 мм
  • Высота360 мм
  • Вес0,8 кг
  • Материалметалл, пластик, латунь, стекло
  • Цветхромированный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Ёрш для туалета Фиксен метра, хром
Ёрш для туалета Фиксен метра, хром
от 2 490
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