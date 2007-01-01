Характеристики товара
Описание
Деревянный стол Эудес — простор и надежность Раскладной стол с механизмом «бабочка» для ежедневного использования. В разложенном виде достигает длины 205 см, обеспечивая комфортную посадку для большой компании. Массивная столешница толщиной 4 см и прочный металлический каркас гарантируют устойчивость и долговечность.Скачать инструкцию по эксплуатации
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1600/2050 мм
- Ширина900 мм
- Высота755 мм
- Материалметалл, ЛДСП
- Материал столешницыЛДСП
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
- ФормаПрямоугольная
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Объём упаковки0.31 м3
- Изделия стопируютсяНет