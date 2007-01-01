Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Эудес 160(205)х90 сабия / черный, произведённого компанией ChiedoCover
Эудес 160(205)х90 сабия / черный
6 оценок
38 290
Эудес 160(205)х90 сабия / черный - фото 1Эудес 160(205)х90 сабия / черный - фото 2Эудес 160(205)х90 сабия / черный - фото 3Эудес 160(205)х90 сабия / черный - фото 4Эудес 160(205)х90 сабия / черный - фото 5Эудес 160(205)х90 сабия / черный - фото 6Эудес 160(205)х90 сабия / черный - фото 7

Эудес 160(205)х90 сабия / черный

Артикул: CH-081-764
6 оценок
Основные характеристики
  • Длина1600/2050 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота755 мм
  • Материалметалл, ЛДСП
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Деревянный стол Эудес — простор и надежность Раскладной стол с механизмом «бабочка» для ежедневного использования. В разложенном виде достигает длины 205 см, обеспечивая комфортную посадку для большой компании. Массивная столешница толщиной 4 см и прочный металлический каркас гарантируют устойчивость и долговечность.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1600/2050 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота755 мм
  • Материалметалл, ЛДСП
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Объём упаковки0.31 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

