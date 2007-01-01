Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Горелка для уличного газового обогревателя WWT 13I, произведённого компанией ChiedoCover
Горелка для уличного газового обогревателя WWT 13I
10 оценок
12 390
Товар в корзине. Перейти
Горелка для уличного газового обогревателя WWT 13I - фото 1

Горелка для уличного газового обогревателя WWT 13I

Артикул: CH-088-791
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина210 мм
  • Глубина215 мм
  • Высота95 мм
  • Вес2 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Ножки металлические Паук
Фотография товара Ножки металлические Паук от компании ChiedoCover.
Следующий Каркас для Пуфа Лофт-15
Фотография товара Каркас для Пуфа Лофт-15 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Горелка для уличного газового обогревателя WWT 13I

Горелка состоит из:
- нижней чашки (крепит горелку болтами к средней части корпуса обогревателя)
- блока управления горелкой (ручка управления и пьезоподжиг)
Принцип действия:
- Внутри основания обогревателя располагается газовый баллон, откуда пропан-бутановая смесь через регулятор давления сжиженных газов поднимается по шлангу к горелке. С помощью пьезоподжига происходит воспламенения фитиля и уже от него розжиг основного рассеивателя горелки.
- Включение, выключение обогревателя и регулирование мощности происходит с помощью ручки управления.
В горелку интегрирована система безопасности(датчик наклона), которая предотвратит случайное возгорание предметов при наклоне корпуса(падении) обогревателя более чем на 30°. Также система безопасности сработает при затухании пламени от порыва ветра. В таких ситуациях немедленно прекращается подача газа в горелку (срабатывает связка термопары и электромагнитного клапана). Включение же прибора осуществляется нажатием на кнопку пъезоподжига которая расположена ниже горелки. Рядом находится регулятор мощности, в который встроен же электромагнитный клапан.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина210 мм
  • Глубина215 мм
  • Высота95 мм
  • Вес2 кг
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Товар в корзине

Горелка для уличного газового обогревателя WWT 13I
Горелка для уличного газового обогревателя WWT 13I
12 390
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 03.02.2025 Падение цен
Падение цен

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 01.10.2025 Новые модели мягких стульев
Новые модели мягких стульев

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 13.10.2025 Новинки мягких стульев от производителя
Новинки мягких стульев от производителя

Перейдите, чтобы узнать подробности