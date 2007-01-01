Характеристики товара
Описание
Горелка для уличного газового обогревателя WWT 13I
Горелка состоит из:
- нижней чашки (крепит горелку болтами к средней части корпуса обогревателя)
- блока управления горелкой (ручка управления и пьезоподжиг)
Принцип действия:
- Внутри основания обогревателя располагается газовый баллон, откуда пропан-бутановая смесь через регулятор давления сжиженных газов поднимается по шлангу к горелке. С помощью пьезоподжига происходит воспламенения фитиля и уже от него розжиг основного рассеивателя горелки.
- Включение, выключение обогревателя и регулирование мощности происходит с помощью ручки управления.
В горелку интегрирована система безопасности(датчик наклона), которая предотвратит случайное возгорание предметов при наклоне корпуса(падении) обогревателя более чем на 30°. Также система безопасности сработает при затухании пламени от порыва ветра. В таких ситуациях немедленно прекращается подача газа в горелку (срабатывает связка термопары и электромагнитного клапана). Включение же прибора осуществляется нажатием на кнопку пъезоподжига которая расположена ниже горелки. Рядом находится регулятор мощности, в который встроен же электромагнитный клапан.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина210 мм
- Глубина215 мм
- Высота95 мм
- Вес2 кг
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет