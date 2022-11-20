Ножки металлические Паук

14 оценок

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Ножки металлические Паук

4.2
690 ₽
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Предыдущий товар в категории Сидение парикмахерского кресла /мойки Меркато
Сидение парикмахерского кресла /мойки Меркато
Следующий Ножки металлические Паук барный
Сидение парикмахерского кресла /мойки Меркато

Характеристики товара

Описание

В данной конструкции применена труба диаметром 16 мм, полоса 20х4, полоса 40х4

Также имеются отверстия диаметром 6 мм для крепления

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