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В данной конструкции применена труба диаметром 16 мм, полоса 20х4, полоса 40х4
Также имеются отверстия диаметром 6 мм для крепления
Каркас для стула С2
Каркас для стула С8
Каркас для стула С12
Каркас для стула С19
Каркас для стула С20
Банкетка Б-2
Металлическая рамка 40х40 белый
Конусные ноги металл №1
Конусные ноги металл №2
Ремкомплект - сидение
Каркас стула стальной, серебряный
Каркас стула стальной, золотой