Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина300 мм
- Глубина395 мм
- Высота345 мм
- Материал каркасаметалл
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Ширина упаковки415 мм
- Высота упаковки365 мм
- Глубина упаковки320 мм
- Объём упаковки0.05 м3
|Профиль, мм
|Оптовая цена, руб
|Розничная цена, руб
|20
|1390
|1790
|25
|1490
|1990
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