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Каркас для Пуфа Лофт-15

Артикул: CH-050-209
10 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина300 мм
  • Глубина395 мм
  • Высота345 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки415 мм
  • Высота упаковки365 мм
  • Глубина упаковки320 мм
  • Объём упаковки0.05 м3

Варианты размеров

Профиль, мм Оптовая цена, руб Розничная цена, руб
20 1390 1790
25 1490 1990
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