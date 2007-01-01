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Игровая система Four fun

Артикул: CH-063-890
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Игровая система Four fun — игровой элемент в виде башни, на которой установлены два круглых и два прямоугольных игровых модуля. Игровая система может использоваться как отдельный игровой элемент или как часть большого игрового уголка.

Игровая система изготовлена из FSC-сертифицированного дерева и покрыта антибактериальным лаком. Подходит для детей от 2 до 8 лет.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина1130 мм
  • Высота560 мм
  • Вес25 кг
  • Цветбежевый, белый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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от 438 390
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