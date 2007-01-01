Характеристики товара
Описание
Игровая система Four fun — игровой элемент в виде башни, на которой установлены два круглых и два прямоугольных игровых модуля. Игровая система может использоваться как отдельный игровой элемент или как часть большого игрового уголка.
Игровая система изготовлена из FSC-сертифицированного дерева и покрыта антибактериальным лаком. Подходит для детей от 2 до 8 лет.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина560 мм
- Глубина1130 мм
- Высота560 мм
- Вес25 кг
- Цветбежевый, белый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет