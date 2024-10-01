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Интерактивная игровая система Delta 21 дюйм

Артикул: CH-063-833
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Delta 21 дюйм — это интерактивная игровая система с 21-дюймовым сенсорным экраном. Игровые системы поставляются с белым или синим корпусом, который можно установить на стену, на игровое ограждение или на игровую систему.

Delta 21 дюйм поставляется с программным обеспечением «Арктические приключения». Это образовательное и безопасное программное обеспечение, которое содержит 11 игр, подходящих для детей в возрасте от 4 до 8 лет и старше. Также возможно выбрать один из наших других вариантов программного обеспечения.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина100 мм
  • Высота550 мм
  • Вес15 кг
  • Цветбелый

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