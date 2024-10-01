Характеристики товара
Описание
Delta 21 дюйм — это интерактивная игровая система с 21-дюймовым сенсорным экраном. Игровые системы поставляются с белым или синим корпусом, который можно установить на стену, на игровое ограждение или на игровую систему.
Delta 21 дюйм поставляется с программным обеспечением «Арктические приключения». Это образовательное и безопасное программное обеспечение, которое содержит 11 игр, подходящих для детей в возрасте от 4 до 8 лет и старше. Также возможно выбрать один из наших других вариантов программного обеспечения.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина100 мм
- Высота550 мм
- Вес15 кг
- Цветбелый