Характеристики товара
Описание
Anchors Aweigh — это игра-сортировка, в которой дети должны закончить шаблон, переместив символы в нужное место. Прямоугольный игровой модуль имеет естественную, современную раму из березовой фанеры с белой краской спереди, которая дополняет различные стили игровых зон. Anchors Aweigh полностью разработан IKC и напечатан методом шелкографии. Этот игровой модуль может быть использован в качестве отдельного игрового элемента или в сочетании с существующими продуктами IKC для создания игрового уголка.
Этот игровой модуль подходит для детей от 2 до 8 лет. Игра не содержит каких-либо незакрепленных или съемных частей, что делает ее безопасной, надежной, практичной и удобной для детей.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина400 мм
- Глубина40 мм
- Высота700 мм
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Изделия стопируютсяНет