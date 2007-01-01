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Игровой модуль Anchors aweigh

Артикул: CH-063-923
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Anchors Aweigh — это игра-сортировка, в которой дети должны закончить шаблон, переместив символы в нужное место. Прямоугольный игровой модуль имеет естественную, современную раму из березовой фанеры с белой краской спереди, которая дополняет различные стили игровых зон. Anchors Aweigh полностью разработан IKC и напечатан методом шелкографии. Этот игровой модуль может быть использован в качестве отдельного игрового элемента или в сочетании с существующими продуктами IKC для создания игрового уголка.

Этот игровой модуль подходит для детей от 2 до 8 лет. Игра не содержит каких-либо незакрепленных или съемных частей, что делает ее безопасной, надежной, практичной и удобной для детей.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина40 мм
  • Высота700 мм
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Игровой модуль Anchors aweigh
Игровой модуль Anchors aweigh
от 59 490
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