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Кастрюля-котел, сталь нержавеющая 36,5л - фото 1Кастрюля-котел, сталь нержавеющая 36,5л - фото 2

Кастрюля-котел, сталь нержавеющая 36,5л

Артикул: CH-058-349
14 оценок
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Фотография товара Кастрюля-котел, дно-сэндвич, сталь нержавеющая 25,7л от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Совместимость с индукцией

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота360 мм
  • Диаметр360 мм
  • Вес6 кг
  • Объем36,5 л
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

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