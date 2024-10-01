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Кастрюля-котел, сталь нержавеющая, 50л - фото 1Кастрюля-котел, сталь нержавеющая, 50л - фото 2

Кастрюля-котел, сталь нержавеющая, 50л

Артикул: CH-058-347
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Совместимость с индукцией

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота400 мм
  • Диаметр400 мм
  • Объем50 л
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный
  • ФормаКруглая

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