Характеристики товара
Описание
Линейка барная предназначена для «Джеймисон 12 лет» объемом 0.5, 0.7, 1л
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес0.008 кг
- Материалпластик
Линейка барная предназначена для «Джеймисон 12 лет» объемом 0.5, 0.7, 1л
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Чашка бульонная «Террамеса Мокка» без крышки фарфор
Дуршлаг, сталь нержавеющая, 17,5 см, металлическая
Тарелка «Пунто Бьянка», квадратная
Блюдо сервировочное «Марин», ширина 260мм
Блюдо для комплимента «Море»
Линейка барная «Lamonica»
Лопата для пепла анодированный алюминий,сталь нержавеющая, черный
Доска разделочная Серфис, клен
Линейка барная «Капитан Морган»
Кастрюля «Мастер», сталь нержавеющая, 3,25л
Линейка барная «Болс - Болс Адвокат»
Линейка барная «Бакарди - Бакарди Оакхарт»
Линейка барная «Флагман - Русский Стандарт»
Линейка барная «Советское Шампанское - Асти Мартини»
Линейка барная «Хортица - Хортица Вип Клаб»
Линейка барная «Русский Стандарт Платинум»
Линейка барная «Beatly Gin»
Линейка барная «Early Times»
Линейка барная «Барсело - Барсело Аньехо»
Линейка барная «Favraud VS, VSOP»
Чашка бульонная «Террамеса Мокка» без крышки фарфор
Дуршлаг, сталь нержавеющая, 17,5 см, металлическая
Тарелка «Пунто Бьянка», квадратная
Блюдо сервировочное «Марин», ширина 260мм