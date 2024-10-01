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Кастрюля-котел дно-сэндвич, сталь нержавеющая 17л - фото 1Кастрюля-котел дно-сэндвич, сталь нержавеющая 17л - фото 2

Кастрюля-котел дно-сэндвич, сталь нержавеющая 17л

Артикул: CH-058-351
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота280 мм
  • Диаметр280 мм
  • Вес2,7 кг
  • Объем17 л
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

Отзывы

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