Товар в корзине. Перейти
Хайбол «Энджой», 350мл, стекло, розовый - фото 1

Хайбол «Энджой», 350мл, стекло, розовый

Артикул: CH-065-259
8 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Хайбол «Данс», 320мл, стекло, прозрачный
Фотография товара Хайбол «Данс», 320мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.
Следующий Хайбол «Эверест», 266мл, стекло, прозрачный
Фотография товара Хайбол «Эверест», 266мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота120 мм
  • Диаметр81 мм
  • Объем0,35 л
  • Материалстекло
  • Цветрозовый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Подсветка Fino 72, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена

Подсветка Fino 72

66
Настоящее фото товара Вешалка костюмная Галант 340, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена

Вешалка костюмная Галант 340

32
Фотография товара Бескаркасный диван Easy - 200/100 N от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бескаркасный диван Easy - 200/100 N, произведённого компанией ChiedoCover
от43 390
Оптовая цена

Бескаркасный диван Easy - 200/100 N

93
Настоящее фото товара Подстолье ER 3070H, произведённого компанией ChiedoCover
14 190
Оптовая цена

Подстолье ER 3070H

95
Настоящее фото товара Щетка для унитаза, подвесная, LIPPE, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190

Щетка для унитаза, подвесная, LIPPE

14

Другие товары из раздела хайболы

Распродажа
Фотография товара Хайбол «Таймлесс», 295мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Таймлесс», 295мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от13039
210 ₽Оптовая цена

Хайбол «Таймлесс», 295мл, стекло, прозрачный

8
В наличии 4128 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Мод», 430мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Мод», 430мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от41020
510 ₽Оптовая цена

Хайбол «Мод», 430мл, хрустальное стекло, прозрачный

8
В наличии 1803 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Хайбол «Исланд», 330мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от7037
110 ₽Оптовая цена

Хайбол «Исланд», 330мл, стекло, прозрачный

10
В наличии 5184 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Хиcар», 250мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Хиcар», 250мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от8028
110 ₽Оптовая цена

Хайбол «Хиcар», 250мл, стекло, прозрачный

9
В наличии 194 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Хайбол «Стеллар», 250мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от52015
610 ₽Оптовая цена

Хайбол «Стеллар», 250мл, хрустальное стекло, прозрачный

8
В наличии 300 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Сордженте», 460мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Сордженте», 460мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от5002
510 ₽Оптовая цена

Хайбол «Сордженте», 460мл, стекло, прозрачный

15
В наличии 348 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Хайнесс», 500мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Хайнесс», 500мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от39021
490 ₽Оптовая цена

Хайбол «Хайнесс», 500мл, стекло, прозрачный

8
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Хайбол «Фрости», 300мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от45012
510 ₽Оптовая цена

Хайбол «Фрости», 300мл, стекло, прозрачный

9
В наличии 96 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол, 662мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол, 662мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от49017
590 ₽Оптовая цена

Хайбол, 662мл, хрустальное стекло, прозрачный

7
В наличии
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Айконик», 365мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Айконик», 365мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от10010
110 ₽Оптовая цена

Хайбол «Айконик», 365мл, стекло, прозрачный

7
В наличии 175 шт.

Товар в корзине

Хайбол «Энджой», 350мл, стекло, розовый
Хайбол «Энджой», 350мл, стекло, розовый
от 190
290 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Подсветка Fino 72, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена

Подсветка Fino 72

66
Настоящее фото товара Вешалка костюмная Галант 340, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена

Вешалка костюмная Галант 340

32
Фотография товара Бескаркасный диван Easy - 200/100 N от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бескаркасный диван Easy - 200/100 N, произведённого компанией ChiedoCover
от43 390
Оптовая цена

Бескаркасный диван Easy - 200/100 N

93
Настоящее фото товара Подстолье ER 3070H, произведённого компанией ChiedoCover
14 190
Оптовая цена

Подстолье ER 3070H

95