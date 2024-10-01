Товар в корзине. Перейти
Стакан Хайбол, 300мл, прозрачный, хрусталь - фото 1

Стакан Хайбол, 300мл, прозрачный, хрусталь

Артикул: CH-065-596
9 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стакан «Леандрос», 480мл, хрустальное стекло, прозрачный
Фотография товара Стакан «Леандрос», 480мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.
Следующий Хайбол «Санторини», 500мл, хрустальное стекло, прозрачный
Фотография товара Хайбол «Санторини», 500мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объем0,3 л
  • Материалхрусталь
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Диван-кровать угловой КАИР зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван-кровать угловой КАИР зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от22 990
Оптовая цена

Диван-кровать угловой КАИР зеленый

35
Фотография товара Стул LUX (НА 4 НОЖКАХ ХРОМ) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул LUX (НА 4 НОЖКАХ ХРОМ), произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена

Стул LUX (НА 4 НОЖКАХ ХРОМ)

129
Настоящее фото товара Пергола, тип 2, произведённого компанией ChiedoCover
от446 590
Оптовая цена

Пергола, тип 2

48
Настоящее фото товара Стол пластиковый овальный, зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена

Стол пластиковый овальный, зелёный

30
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Viva кофейный x2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Viva кофейный x2, произведённого компанией ChiedoCover
от19 98030
28 490 ₽Оптовая цена

Стул обеденный Viva кофейный x2

54
Фотография товара Зеркало с led-подсветкой, Wasser kraft от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Зеркало с led-подсветкой, Wasser kraft , произведённого компанией ChiedoCover
от24 190

Зеркало с led-подсветкой, Wasser kraft

15

Другие товары из раздела хайболы

Распродажа
Фотография товара Хайбол «Хиcар», 250мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Хиcар», 250мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от8028
110 ₽Оптовая цена

Хайбол «Хиcар», 250мл, стекло, прозрачный

9
В наличии 194 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Кошем», 397мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Кошем», 397мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от10010
110 ₽Оптовая цена

Хайбол «Кошем», 397мл, стекло, прозрачный

12
В наличии 144 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Хайбол «Энджой», 350мл, стекло, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от19035
290 ₽Оптовая цена

Хайбол «Энджой», 350мл, стекло, розовый

8
В наличии
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Дива», 400мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Дива», 400мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от71013
810 ₽Оптовая цена

Хайбол «Дива», 400мл, стекло, прозрачный

9
В наличии 288 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Стоун», 490мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Стоун», 490мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от42018
510 ₽Оптовая цена

Хайбол «Стоун», 490мл, стекло, прозрачный

9
В наличии 84 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Кортина», 305мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Кортина», 305мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от16024
210 ₽Оптовая цена

Хайбол «Кортина», 305мл, стекло, прозрачный

15
В наличии 172 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Кватро», 300мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Кватро», 300мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от37010
410 ₽Оптовая цена

Хайбол «Кватро», 300мл, стекло, прозрачный

11
В наличии 120 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Хайбол, 300мл, стекло, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
от43016
510 ₽

Хайбол, 300мл, стекло, оливковый

15
В наличии 144 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Диамант», 480мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Диамант», 480мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от8407
900 ₽Оптовая цена

Хайбол «Диамант», 480мл, хрустальное стекло, прозрачный

12
В наличии 192 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Мистерия», 280мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Мистерия», 280мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от4064
110 ₽Оптовая цена

Хайбол «Мистерия», 280мл, стекло, прозрачный

6
В наличии 50 шт.

Товар в корзине

Стакан Хайбол, 300мл, прозрачный, хрусталь
Стакан Хайбол, 300мл, прозрачный, хрусталь
от 600
610 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Диван-кровать угловой КАИР зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван-кровать угловой КАИР зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от22 990
Оптовая цена

Диван-кровать угловой КАИР зеленый

35
Фотография товара Стул LUX (НА 4 НОЖКАХ ХРОМ) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул LUX (НА 4 НОЖКАХ ХРОМ), произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена

Стул LUX (НА 4 НОЖКАХ ХРОМ)

129
Настоящее фото товара Пергола, тип 2, произведённого компанией ChiedoCover
от446 590
Оптовая цена

Пергола, тип 2

48
Настоящее фото товара Стол пластиковый овальный, зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена

Стол пластиковый овальный, зелёный

30