Товар в корзине. Перейти
Кофейник, сталь нержавеющая 1,5 л, металлический - фото 1

Кофейник, сталь нержавеющая 1,5 л, металлический

Артикул: CH-064-832
14 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кофейник «Прага» с крышкой, фарфор 400 мл, белый
Фотография товара Кофейник «Прага» с крышкой, фарфор 400 мл, белый от компании ChiedoCover.
Следующий Кофейник, сталь нержавеющая 350 мл, металлический
Фотография товара Кофейник, сталь нержавеющая 350 мл, металлический от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина162 мм
  • Ширина117 мм
  • Высота184 мм
  • Диаметр105 мм
  • Вес0,61 кг
  • Объем1,5 л
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для пива «Тулип», 0,58л, произведённого компанией ChiedoCover
от31025
410 ₽Оптовая цена

Бокал для пива «Тулип», 0,58л

6
В наличии
Распродажа
Фотография товара Бокал для вина «Амбер», 0.365л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Амбер», 0.365л, произведённого компанией ChiedoCover
от12043
210 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Амбер», 0.365л

12
В наличии 3024 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для вина «Бродвей», 0,58л, произведённого компанией ChiedoCover
от8902
900 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Бродвей», 0,58л

5
В наличии 149 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для вина «Оупен ап», 0,55л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Оупен ап», 0,55л, произведённого компанией ChiedoCover
от9604
990 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Оупен ап», 0,55л

15
В наличии 1172 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для вина «И Меравиглиози», 0,55л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «И Меравиглиози», 0,55л, произведённого компанией ChiedoCover
от9307
990 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «И Меравиглиози», 0,55л

14
В наличии 402 шт.
Фотография товара Бокал для вина «Селект», 0,73л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Селект», 0,73л, произведённого компанией ChiedoCover
от990
Оптовая цена

Бокал для вина «Селект», 0,73л

12
В наличии 500 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Кружка для пива рифленная, металлический , произведённого компанией ChiedoCover
от1 3603
1 390 ₽Оптовая цена

Кружка для пива рифленная, металлический

13
В наличии 30 шт.

Другие товары из раздела кофейники

Настоящее фото товара Кофейник, сталь нержавеющая 0,6 л, металлический , произведённого компанией ChiedoCover
от9 020
Оптовая цена

Кофейник, сталь нержавеющая 0,6 л, металлический

14
В наличии 80 шт.
Настоящее фото товара Кофейник, сталь нержавеющая, 350 мл, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от7 110

Кофейник, сталь нержавеющая, 350 мл, металлический

10
В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Кофейник «Оптик», фарфор 350 мл, белый , произведённого компанией ChiedoCover
от1 920
Оптовая цена

Кофейник «Оптик», фарфор 350 мл, белый

8
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Пресс-фильтр для кофе по-вьетнамски, сталь нержавеющая 210 мл, металлический , произведённого компанией ChiedoCover
от370

Пресс-фильтр для кофе по-вьетнамски, сталь нержавеющая 210 мл, металлический

10
В наличии 17 шт.
Настоящее фото товара Кофейник «Карат», фарфор 300 мл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 750
Оптовая цена

Кофейник «Карат», фарфор 300 мл, белый

13
В наличии 8 шт.
Настоящее фото товара Кофейник «Карат», фарфор 0,6 л, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 070
Оптовая цена

Кофейник «Карат», фарфор 0,6 л, белый

9
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Кофейник «Мелодия» с крышкой, фарфор 310 мл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
Оптовая цена

Кофейник «Мелодия» с крышкой, фарфор 310 мл, белый

7
В наличии 13 шт.
Настоящее фото товара Кофейник «Атлантис» с крышкой, фарфор 300 мл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 580
Оптовая цена

Кофейник «Атлантис» с крышкой, фарфор 300 мл, белый

15
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Кофейник «Атлантис» с крышкой, фарфор 0,6 л, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 610
Оптовая цена

Кофейник «Атлантис» с крышкой, фарфор 0,6 л, белый

12
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Кофейник «Недда», сталь нержавеющая 350 мл, металлический , произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена

Кофейник «Недда», сталь нержавеющая 350 мл, металлический

8
В наличии 4 шт.

Товар в корзине

Кофейник, сталь нержавеющая 1,5 л, металлический
Кофейник, сталь нержавеющая 1,5 л, металлический
от 6 190
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для пива «Тулип», 0,58л, произведённого компанией ChiedoCover
от31025
410 ₽Оптовая цена

Бокал для пива «Тулип», 0,58л

6
В наличии
Распродажа
Фотография товара Бокал для вина «Амбер», 0.365л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Амбер», 0.365л, произведённого компанией ChiedoCover
от12043
210 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Амбер», 0.365л

12
В наличии 3024 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для вина «Бродвей», 0,58л, произведённого компанией ChiedoCover
от8902
900 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Бродвей», 0,58л

5
В наличии 149 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для вина «Оупен ап», 0,55л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Оупен ап», 0,55л, произведённого компанией ChiedoCover
от9604
990 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Оупен ап», 0,55л

15
В наличии 1172 шт.