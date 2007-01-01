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Кофейный столик Angel, латунь, металл - фото 1Кофейный столик Angel, латунь, металл - фото 2Кофейный столик Angel, латунь, металл - фото 3Кофейный столик Angel, латунь, металл - фото 4Кофейный столик Angel, латунь, металл - фото 5Кофейный столик Angel, латунь, металл - фото 6Кофейный столик Angel, латунь, металл - фото 7Кофейный столик Angel, латунь, металл - фото 8Кофейный столик Angel, латунь, металл - фото 9Кофейный столик Angel, латунь, металл - фото 10Кофейный столик Angel, латунь, металл - фото 11Кофейный столик Angel, латунь, металл - фото 12Кофейный столик Angel, латунь, металл - фото 13Кофейный столик Angel, латунь, металл - фото 14Кофейный столик Angel, латунь, металл - фото 15Кофейный столик Angel, латунь, металл - фото 16
NEW

Кофейный столик Angel, латунь, металл

Артикул: CH-078-484
7 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Журнальный столик Angel - это изящное сочетание элегантности и надежности, которое станет прекрасным дополнением к любому интерьеру. Выполненный из первоклассного металла, этот столик прослужит вам многие годы, сохраняя свою привлекательность и функциональность. Он доступен в классических цветах: чёрном, белом и латунном, что позволяет выбрать оптимальное решение для вашего дома. Уникальный бортик вокруг столешницы не только придает столику эстетическую привлекательность, но и обеспечивает безопасность, предотвращая падение вещей. Это идеальное решение для хранения напитков, книг и других мелочей. Благодаря своей универсальности и легкости, столик Angel может использоваться не только как журнальный столик, но и как прикроватная тумба или дополнительная подставка в любом уголке вашего дома. Его круглая форма и компактные размеры делают его идеальным выбором для как маленьких, так и просторных помещений. Этот столик отлично сочетается с другой мебелью и аксессуарами, подчеркивая стиль и изящество вашего интерьера. Стильный и современный дизайн столика Angel подчеркнет ваш вкус и придаст уют и легкость вашему дому.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Высота550 мм
  • Вес5.3 кг
  • Максимальная нагрузка30 кг
  • Цветзолотой
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Кофейный столик Angel, латунь, металл
Кофейный столик Angel, латунь, металл
11 790
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