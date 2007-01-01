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Кофейный столик Secret, серый мрамор, керамика - фото 1Кофейный столик Secret, серый мрамор, керамика - фото 2Кофейный столик Secret, серый мрамор, керамика - фото 3Кофейный столик Secret, серый мрамор, керамика - фото 4Кофейный столик Secret, серый мрамор, керамика - фото 5Кофейный столик Secret, серый мрамор, керамика - фото 6Кофейный столик Secret, серый мрамор, керамика - фото 7Кофейный столик Secret, серый мрамор, керамика - фото 8Кофейный столик Secret, серый мрамор, керамика - фото 9Кофейный столик Secret, серый мрамор, керамика - фото 10Кофейный столик Secret, серый мрамор, керамика - фото 11Кофейный столик Secret, серый мрамор, керамика - фото 12Кофейный столик Secret, серый мрамор, керамика - фото 13Кофейный столик Secret, серый мрамор, керамика - фото 14Кофейный столик Secret, серый мрамор, керамика - фото 15Кофейный столик Secret, серый мрамор, керамика - фото 16

Кофейный столик Secret, серый мрамор, керамика

Артикул: CH-078-475
6 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Secret — это изысканный журнальный столик, который станет изюминкой любого интерьера. Его элегантный дизайн и неповторимая форма непременно привлекут восхищённые взгляды гостей и добавят роскоши вашему дому. Изготовленный из высококачественных материалов, столик Secret гарантирует надёжность и долговечность. Оригинальное сочетание основания из керамогранита и металлической ножки с эффектом мрамора выделяет его среди других предметов мебели. Изящное золотое обрамление по краю основания придаёт столику винтажный вид и делает его идеальным выбором для тех, кто ценит стиль и элегантность. Круглая форма и компактные размеры делают столик универсальным и позволяют использовать его не только в качестве журнального столика, но и для других целей. Благодаря своей универсальности и легкости, столик Secret может использоваться не только как журнальный столик, но и как прикроватная тумба или дополнительная подставка в любом уголке вашего дома. Его круглая форма и компактные размеры делают его идеальным выбором для как маленьких, так и просторных помещений.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Высота540 мм
  • Вес8.3 кг
  • Максимальная нагрузка30 кг
  • Материал столешницыкерамика
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Кофейный столик Secret, серый мрамор, керамика
Кофейный столик Secret, серый мрамор, керамика
15 690
В корзине

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