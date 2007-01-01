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Кофейный столик Gloria, чёрный, металл

Артикул: CH-078-472
8 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Журнальный столик Gloria — это настоящая изюминка для любого интерьера. Его элегантный дизайн и уникальная форма привлекут восхищенные взгляды ваших гостей, добавляя нотку роскоши в ваш дом. Изготовленный из высококачественных материалов, столик Gloria гарантирует надежность и долговечность. Оригинальное сочетание основания из керамогранита с имитацией черного мрамора и стильной металлической ножки черного цвета выделяет его среди других предметов мебели, подчеркивая его исключительность. Изящное золотое обрамление по краю основания и золотое металлическое основание под ножкой придают столику винтажный вид, делая его идеальным выбором для тех, кто ценит стиль и элегантность. Круглая форма и компактные размеры делают его универсальным, позволяя использовать столик не только в качестве журнального, но и в качестве прикроватной тумбы или дополнительной подставки в любом уголке вашего дома. Благодаря своей универсальности и легкости, столик Gloria станет отличным дополнением как для небольших, так и для просторных помещений, гармонично вписываясь в любой интерьер и подчеркивая ваш индивидуальный стиль.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Высота540 мм
  • Вес13.7 кг
  • Максимальная нагрузка30 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Кофейный столик Gloria, чёрный, металл
Кофейный столик Gloria, чёрный, металл
21 590
В корзине

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